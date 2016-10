Starkstromkabel gestohlen

mi. Buchholz. Ein Starkstromkabel erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Schaftrift von einem Baukran auf der dortigen Baustelle am "Albert Einstein Gymnasium". Außerdem brachen die Diebe zwei Baucontainer auf. Der Schaden ist noch nicht abschließend ermittelt. Hinweise auf die Tat unter Tel 04181-285-0