Trickdiebe in Buchholz festgenommen

mum. Buchholz. Am Samstagvormittag erschien ein Hamburger Pärchen (35 und 22 Jahre) bei einem Juwelier in der Buchholzer Innenstadt und bat um ein Beratungsgespräch. Der Geschäftsführer erkannte das Pärchen jedoch wieder, da dieses bereits im März dort erschienen war und Beratungsgespräche als Ablenkung ausnutzte, um hochwertigen Schmuck gegen billige Plagiate auszutauschen. Die diesmal sofort alarmierte Polizei fand bei dem Pärchen entsprechend mitgeführte Plagiate. Die Personen wurden bis zur abschließenden Identitätsfeststellung festgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass das Pärchen schon öfters wegen solcher Delikte aufgefallen ist und demnach womöglich auch an diesem Tag weitere Juweliers-Geschäfte aufgesucht haben könnte.