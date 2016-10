Übers Dach in Buchholzer Famila-Markt eingestiegen

bim. Buchholz. In den Buchholzer Famila-Markt am Nordring stiegen Einbrecher am Mittwoch gegen 3.10 Uhr über eine Lichtkuppel im Flachdach ein. Beute machten sie jedoch nicht, denn als sich das Licht im Markt einschaltete, traten sie sofort die Flucht an. Um schnell aus dem Gebäude herauszukommen, schlugen sie die Glasscheiben der Eingangstüren ein. Trotz sofortiger Fahndung der Polizei gelang den Tätern die Flucht.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Buchholz unter Tel. 04181-28150 entgegen.