Unfall unter Alkohol

kb. Tostedt. In der Straße Zinnhütte in Tostedt kam es am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Unfall. Dabei kollidierte ein Pkwmit einem Gegenstand am rechten Straßenrand. Der Halter hatte seinen Wagen zunächst als gestohlen gemeldet. Später stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Bei einer Durchsuchung wurden darüber hinaus noch Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden.