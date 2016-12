Unfallverursacher geflüchtet

as. Meckelfeld/Welle. In der Nacht von Samstag auf Sonntag flohen zwei Fahrer nach einem Unfall:

Gegen Mitternacht kam der Fahrer eines blauen Golf 7 in Meckelfeld auf der Glüsinger Straße in Höhe der Jet-Tankstelle rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte der bislang unbekannte Fahrer ein Verkehrsschild. Sein Auto wurde massiv an der Fahrzeugfront, vermutlich im rechten Bereich, beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Pkw an die Polizei in Hittfeld unter Tel. 04105-6200.

In Welle kam ein dunkelblauer Minivan gegen 2.20 Uhr auf der Tostedter Straße nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen Gartenzaun. Anschließend wendete der Fahrer und flüchtete über die B3 Richtung Sprötze. Hinweise zum Unfallhergang an die Polizei in Tostedt unter Tel. 04182-28000.