Vier Einsätze für Winsener Wehr

as. Winsen. Am vergangenen Wochenende mussten die Feuerwehren Winsen, Luhdorf und Scharmbeck zu vier Einsätzen ausrücken.

Ein Rauchmelder löste am frühen Freitagmorgen im Ahornweg in Winsen Alarm aus. Beim Eintreffen der Winsener Wehr war die Wohnung verraucht, die Brandschützer brachten den Bewohner ins Freie. Die Ursache: Essen war auf dem Herd in Brand geraten. Der Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall auf der A 39 rückten die Feuerwehren Luhdorf und Winsen am Freitagnachmittag aus. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dort zu einem Unfall mit einem Pkw gekommen. Als die Wehren am Einsatzort ankamen, waren die zwei Insassen bereits aus dem Fahrzeug befreit. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am frühen Freitagabend wurden die Wehren Winsen und Scharmbeck zu einem Fahrzeugbrand nach Grevelau gerufen. Zur Bekämpfung des Feuers setzten die Wehren ein Schaumrohr und ein Strahlrohr ein. Trotz des schnellen Einsatzes konnte nicht verhindert werden, dass das Fahrzeug ausbrannte. Der entstandene Schaden und die Brandursache werden ermittelt.

Zu einer brennenden Spülmaschine in der Luhdorfer Straße rückten die Winsener Brandschützer am Samstagmittag aus. Der Brand konnte von den Bewohnern des Hauses bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr überprüfte die Einsatzstelle nach weiteren Brandnestern und beendete den Einsatz.