Wer hatte denn nun grün?

os. Winsen. Die Polizei sucht Zeugen eines kuriosen Unfalls in Winsen. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei grün gefahren zu sein. Nach Angaben der Polizei wollte ein Skoda-Fahrer (77) am vergangenen Samstag gegen 10.45 Uhr von der Max-Planck-Straße geradeaus in den Ilmer Moorweg fahren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem Volvo eines Mannes (71) zusammen, der die Osttangente in Richtung Lüneburger Straße befuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden beträgt circa 4.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter Tel. 04171-7960.