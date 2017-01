Wer löschte die brennende Papiertonne?

bim. Buchholz. Die Polizei Buchholz sucht einen Zeugen, der in der Nacht zum 2. Januar eine brennende Altpapiertonne in der Alten Bahnhofstraße in Buchholz abgelöschte, die zuvor von Unbekannten angezündet worden war. Bei der Tatortaufnahme entdeckten Polizisten Reste von Löschpulver und einen leeren Feuerlöscher neben der Tonne. Die Beamten hoffen, dass dieser Zeuge Beobachtungen hinsichtlich der Brandlegung gemacht hat. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter Tel. 04181-2850 zu melden.