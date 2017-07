Werkzeuge gestohlen

thl. Hollenstedt. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch einen Mercedes Transporter auf. Dieser stand in der Estetalstraße in Hollenstedt. Die Täter erlangten verschiedene Elektrowerkzuege der Marken Bosch und Makita. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.