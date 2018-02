Zwei Einbrüche in Holm-Seppensen

mum. Holms-Seppensen. Am Freitag kam es zu zwei Einbrüchen in Holm-Seppensen. Dabei brachen die Täter in Einfamilienhäuser im Lohbergenweg und im Jungfernstieg ein. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis unter der Nummer 04181 - 2850 entgegen.