Abitur am AEG: Sieben Mal die Noten 1,0 oder 1,1

Ein starker Jahrgang hat am Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz sein Abitur gemacht: Gleich 129 Schüler haben ihr Abitur bestanden. "Wir sind mit den Ergebnissen dieses Jahrgangs sehr zufrieden", erklärte Schulleiter Hans-Ludwig Hennig. Der Durchschnitt lag mit 2,31 besser als in den Vorjahren (2,35). Sophie-Marie Hornburg und Mathias Thomas Nowinski schafften die Traumnote 1,0. Kaum weniger bemerkenswert waren die Leistungen von Lili Hasper, Jacob Knieler, Emily Neumann, Sophie Röhse und Sophia Schuster, die ein Zeugnis mit der Note 1,1 erhielten.Das WOCHENBLATT gratuliert diesen Abiturienten: Wiebke Albers, Claudia Sofia Almeida Branco, Mats Christopher Althaus, Leonie Anders, Lou Robin Apel, Jessica Bakos, Hannah Bartels, Sarah-Philine Bartolin, Tessa Bendlin, Amelie Sophie Bettin, Ella Marlene Beyer, Lars Ulrich Bickmann, Laura Birke, Laura Sophie Böckler, Richard Boge, Julius Borm, Philipp Karl Büchel, Vanessa Büttner, Mareike-Janine Butzug, Leonita Cerkini, Paola Colella, Sören David Dannat, Constantin Dibbern, Anna Diéguez Ngo, Jonah Dörge, Robin Marvin Dornhoff, Sophie Drews, Luca Johannes Durbahn, Niklas Eggers, Felix von Elling, Sarah Victoria Eusemann, Madita Ester Feindt, Cindy Maureen Fricke, Jonathan David Fritsch, Andreas Gaarz, Marie Gaulrapp, Lennart Gebauer, Miká Noel Gerardu, Helene Therese Grimm, Leon Samekh Groenmeyer, Quint-Orell Gronau, Theresa Maria Großkopf, Jarste Grünhage, Tiago Hansen Casquinho, Lilli Anna Hasper, Malte Hauff, Tobias Haugg, Anica Myleen Haupt, Merle Hellmann, Leo Keanu Hendriok, Lars Henke, Rebecca Sophie Hertz, Michael Maximilian Hettich, Leonie Dorothea Hillingshäuser, Marlene Johanna Hoppe, Sophie-Marie Hornburg, Alissa Izakson, Anna Sophie Lilli Fee Jablonski, Marisa Sophia Jeschke, Sarina Karasch, Sarah Kassab, Timon Kellerhof, Ineke Kerksiek, Antonia Klobe, Jacob Heinrich Knieler, Driss Dylan Köhler, Antonia Krüger, Paul Joshua Krüger, Tom Kuhn, Laurin Joshua Lärm, Helen Elisabeth Levine, Niklas Bernard Lüdtke, Marie-Luise Eliana Katharina Mahl, Rebecca Mandel, Laurent Metje, Sarah Nagel, Max Nagler, Emily Joy Neumann, Amy Nino, Emma Nordlohne, Matthias Thomas Nowinski, Janina Otte, Luis Anton Otte, Katharina Lea Pabst, Simon Alexander Palaschinski, Julius Parbst, Hendrik Pessel, Neele Philipp, Phila Lou von Porthan, Jannik Reichel, Nils Torben Reinermann, Clara Reule, Clara Naomi Sophie Rickert, Sophie Adele Röhse, Jamie Dominik Merlin Sauer, Eva Sauerbrei, Marvin Ted Anthony Saure, Tabea Schaefer, Celina Tabea Schippmann, Theresa Schmidt, Lars Schmied, Constantin Schnabl, Leah Isabel Schönhofen, Philipp Michael Schünemann, Sophia Schuster, Hannah Laura Seiwerts, Ajla Skrijelj, Charlotte Smits, Nora Carina Solcher, Marlon Spiewak, Felix Jonathan Spode, Philipp Stöcker, Franziska Christina Strunk, Lisa Svestka, Aniko Szekendy, Giulia Samantha Thomas, Hauke Volquardsen, Martha-Luise Voß, Finn Daniel Weber, Leon Wegner, Ann-Catrin Wirsching, Marie Wölper, Christina Maria Wolters, Fiona Christin Wormsdorff, Rebecca Wülbern, Alina Wulf, Norman Hugo Martin Ziemke, Nina Franziska Zimmer und Jan Zöllner.