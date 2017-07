Abitur am GAK: Bester Schnitt der Schulgeschichte

Einen solchen Abitur-Jahrgang hat es am Buchholzer Gymnasium am Kattenberge (GAK) noch nicht gegeben: Der Notendurchschnitt von 2,28 ist der beste seit Bestehen der Schule. 176 von 177 Schülern bestanden das Abitur, fünf Mal wurde die Traumnote 1,0 verteilt - an Dustin Klebe, Nico Ruoff, Laurens Studtmann, Alex Waterhölter und Kate Wentland. "Das ist ein absolutes Traumergebnis eines auch ansonsten außergewöhnlich sympathischen Jahrgangs, den wir wirklich vermissen werden", lobte Schulleiter Armin May.Das WOCHENBLATT gratuliert folgenden Abiturienten: Jillian Abele, Anton Albers, Julius Aldag, Alyssa Arndt, Max Backhaus, Lea Baehr, Johanna Maria Bäuerlein, Leon Balzer, Sophie Marielle Bandowski, Charlotte Zoé Barghahn, Leonie Bartsch, Jonas Becker, Alexander Johannes Beecken, Frederik Biere, Bennet Bludau, Pia Blümke, Hannah Boldt, Anna Braemer, Malina Brandes, Steffen Brockmann, Anna Brüggemann, Hannes Buchholz, Amalie Cecilia Clement, Matthias Croos, Fridtjof Damm, Fenja Danat, Micha Dannat, Lukas Danneil, Jasper Debertin, Klara Dickmann, Sophie Dittmer, Tam Ditze, Christian Dorn, Kristin Elisabeth Dunkelmann, Jannik Duve, Julia Mareike Dyck, Lukas Eitner, Jennifer Elflein, Torben Emme, Ole Felten, Annika Flor, Philipp Freitag, Finn Frommhold, Angelika Gaertner, Dorian Garrasi, Alexa Gedaschko, Laura Caroline Geiger, Luisa Geiger, Melanie Grassy, Ole Groß, Florian Große, Wolf Benjamin Großpietsch, Adela Hackovic, Jil Haferkamp, Lillian Haffke, Lennart Hansen, Christoph Hase, Nils Hausmann, Jacqueline Heinl, Esther Henheik, Lennart Hermesch, Winona-Leonie Hoff, Malin Homann, Alice Elisabeth Hunt, Ella Imgart, Henrike Johanna John, Pia Marie Jürgens, Pauline Julia Juraschek, Torben Kannengießer, Felix Jakob Karstens, Ruth Maria Kasper, Tom-Leon Kedrowski, Tobias Keim, Hannah Kirsch, Annabel Kathrin Kläre, Dustin Klebe, Elisa Kleinknecht, Eileen Klotz, Sophia Katrin Klumb, Jan Oliver Knoop, Johanna Knüwe, Kim Laura Kolwitz, Gina Kruska, Lukas Küchenmeister, Sarah Lade-Ehlers, Lili-Charlotte Laux, Moritz Liebold, Valentin Liedeck, Lia-Marie Lüddecke, Lennart Mehlaus, Aimée Florin Meyer, Ann-Christin Meyer, Cedric Meyer, Julia Evelyn Meyer, Lars Hendrik Möller, Sophia Mougios, Joanne Sophie Münch, Rilinda Mujaj, Ole Muus, Constantin Andreas Nerlich, Lukas Nissler, Johanna Oliva, Joel Oya Taboas, Ole Pattberg, Lucie Maine Peters, Jan Pfau, Liza Pubanz, Moritz Rathke, Mathis Gert Reimann, Anna Reimers, Clemens Riebesell, Gloria Riebesell, Jacqueline Rienecker, Sophie Ritsert, Tom Rosenbrock, Kimberley Roslawski, Lutz Rubelowski, Dominic Ruck, Ben Rump, Nico Fabian Ruoff, Anna Sasse, Timo Janis Schäfer, Leon Schalow, Mirja Schlack, Levi Laurenz Schlüschen, Jan-Ole Schneider, Malte Schneider, Sarah Luisa Scholz, Johanna Schoof, Justus Schroeder, Axel Schröder, Marcel Schröder, Leonie Schulenburg, Hannes Schulz, Neil Oliver Schulz, Christin Sczepanik, Amelie Soares, Johanna Sprave, Martin Stapel, Franziska Steinfatt, Finn-Ole Stölting, Laurens Studtmann, Emily Süß, Kai-Hermann Suhr, Kerrin Sumfleth, Lina Tenkleve, Alina Thiemann, Caren Tietz, Ron van Cann, Simon van Vianen, Swantje Varnier, Jennifer Velez, Vivienne Vent, Lara Marie Volbers, Hannah Voß, Julian Vreden, Adriana Vrhel, Onno Leon Wandrowsky, Mona Wangert, Alex Waterhölter, Kilian Weicht, Pia Jacqueline Weiss, Luca Marie Wendt, Kate-Josephine Wentland, Timo-Pascal Wenzel, Emily Louise Werner, Matilda Werner, Konstantin Wilckens, Lia Wilczek, Jannis Winkler und Przemyslaw Zielski.