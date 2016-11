Adventskalender des Lions Club Rosengarten ab sofort erhältlich

Der offizielle Startschuss für die Verkaufsphase des neuen Rosengarten-Adventskalenders des Lions Club Rosengarten ist gefallen. Bürgermeister Dirk Seidler nahm das erste Exemplar aus der Hand des Club-Präsidenten Gebhard Müller im Rathaus stellvertretend für die rund 30 Verkaufsstellen im Landkreis und in Harburg entgegen.Für fünf Euro pro Kalender gibt es zwischen dem 1. und 24. Dezember die Gewinnchance auf einen der 800 von 50 Sponsoren gespendeten Sachpreise im Gesamtwert von 16.000 Euro. Die Gewinnveröffentlichung erfolgt täglich, die Übersendung der Gewinne innerhalb von 10 Tagen.Bereits zum achten Mal erscheint der Adventskalender, mit dessen Reinerlös Jugendprojekte aus der Region gefördert werden. Darunter u.a. Kinder- und Jugendfeuerwehren, Sport mit Behindertengruppen, Musikprojekte, Integrations- und Migrationsprojekte sowie offene Jugendarbeit.Der Kalender ist in verschiedenen Geschäften in Klecken, Nenndorf und Vahrendorf, aber auch in Buchholz, Hanstedt, Jesteburg, Neu Wulmstorf, Seevetal, Tostedt und Harburg erhältlich.• Mehr Infos zum Rosengarten-Adventskalender und zu den Vorverkaufsstellen auf www.lc-rosengarten.de