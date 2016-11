Aller Kriegsopfer gedenken: Volkstrauertag im Landkreis Harburg mit Gottesdiensten und Kranzniederlegungen

Der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft weltweit wird im Rahmen des Volkstrauertages am Sonntag, 13. November, gedacht. Auch in der Region gibt es Gedenkfeiern, Gottesdienste (in den Kirchen) und Kranzniederlegungen am jeweiligen Ehrenmal. Die Termine im Überblick:um 10 Uhr in der ev.-luth. St. Andreas-Kirche, anschl. Kranzniederlegung.um 14.30 Uhr.um 11 Uhr; Fleester Hoff, Lesung und Andacht ca. 11.30 Uhr.um 10.30 Uhr im Gemeinschaftshaus Büntestraße.um 11.30 Uhr an der Kriegsgräberstätte (Alter Friedhof) mit dem St. Paulus Posaunenchor.um ca. 10.45 Uhr (im Anschluss an die Kranzniederlegung in Over).um 14 Uhr.um 11 Uhr; Fleester Hoff, Lesung und Andacht ca. 11.30 Uhr.um 10 Uhr in der ev.-luth.Martin-Luther-Kirche, anschl. Kranzniederlegung.um 11.30 Uhr mit dem Posaunenchor Egestorf.um 11 Uhr; Fleester Hoff, Lesung und Andacht ca. 11.30 Uhr.Sammeln am Feuerwehrgerätehaus/Schützenhaus Moor um 10 Uhr.um 11 Uhr.Gottesdienst in der Mauritius-Kirche um 10 Uhr; Kranzniederlegung auf dem Kirchberg um 11 Uhr.um 9 Uhr.um 11 Uhr mit der Liedertafel Estetal.um 9.30 Uhr, anschließend Gottesdienst.um 10 Uhr.um 11 Uhr Treffen im Gasthaus Alpers.Gottesdienst 10 Uhr; Kranzniederlegung ca. 11.30 Uhr.Gottesdienst in der Ev.-luth. Kirche um 11 Uhr; Kranzniederlegung um 12 Uhr.um 15 Uhr.Gottesdienst in der Kapelle 9.30 Uhr; Kranzniederlegung um 10.15 Uhr.um 9.30 Uhr Treffen in der Schützenhalle, 10 Uhr Kranzniederlegung.Gottesdienst in der Kirche 10 Uhr; anschl. Kranzniederlegung.um 9 Uhr.um 11 Uhr mit der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr.ca. 11 Uhr mit dem Blasorchester Salzhausen.um 11.15 Uhr in der ev.-luth. St. Michaels-Kirche, anschl. Kranzniederlegung.um 11 Uhr.um 15 Uhr.um 10.30 Uhr.um 11.30 Uhr in Westerhof.um 9 Uhr.um 15 Uhr.