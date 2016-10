Andre Linne ist neuer Vizekönig in Tötensen-Westerhof

as. Tötensen. Wiederholungstäter im Schützenverein: Beim Schlussschießen des Schützenvereins Tötensen-Westerhof setzte sich Andre Linne gegen acht Mitstreiter durch und errang die Würde des Vizekönigs. Der in Berlin lebende 50-jährige Dipl.-Ingenieur hatte den Titel bereits 2003 und 2008 inne. Auch der Jugendkönig Rasmus Hoppe findet offenbar Gefallen am royalen Titel: zum zweiten Mal in Folge errang er die Jugendkönigswürde. Der Volksbankorden ging an Eike Rademacher, Vereinsmeisterin wurde Anke Stemmann. Andreas Bredehöft erhielt den Orden der ehemaligen Vizekönige.