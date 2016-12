Auf den Spuren von Paulus

Zum 125-jährigen Jubiläum ihrer Kirche bietet die Buchholzer St. Paulus-Gemeinde eine besondere Reise an. Vom 7. bis 14. Mai 2017 stehen in Griechenland Stationen aus dem Leben und Wirken von Paulus sowie weitere wichtige historische Orte auf dem Programm. Besuche sind u.a. in den Meteora-Klöstern, Delphi, Korinth, Mykene und dem imposanten Theater in Epidaurus geplant. Zum Abschluss der Reise gibt es eine Tour durch die griechische Hauptstadt Athen.Weitere Informationen unter www.gemeindeunterwegs.de oder bei Pastor Michael Wabbel unter Tel. 04181-2168822.