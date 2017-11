Ausbildung bei der Segelkameradschaft Buchholz

Anmeldungen werden bereits entgegengenommen: Die Segelkameradschaft Buchholz bietet auch 2018 von Anfang Februar bis Ende März mehrere Ausbildungskurse an. Geplant sind Ausbildungsgänge zum Sportbootführerschein See/Binnen sowie zum Sportküstenschifferschein Segeln. Weiterhin sind Kompaktkurse an einem Wochenende für die UKW-Funkzeugnisse See und Binnen sowie für den Fachkunde-Nachweis zur Handhabung der Seenotsignalmittel geplant. Welche Kurse wann und wo stattfinden, soll Anfang Januar 2018 - je nach Anmeldezahlen - entschieden werden. Interessierte schreiben eine Mail an ausbildung@segelkameradschaft-buchholz.de. Weitere Informationen unter www.segelkameradschaft-buchholz.de