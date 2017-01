Bekenntnis zur Nordheide-Stadt: Aktion „Wir sind Buchholz“ in der Buchholz-Galerie

418 Personen und 5 Hunde sind auf dem Plakat „Wir sind Buchholz“ verewigt, das jüngst in der Buchholz Galerie enthüllt wurde und jetzt für ein Jahr im zweiten Obergeschoss - unmittelbar vor dem Übergang zu den Parkdecks - zu sehen ist.Während des verkaufsoffenen Sonntags im November vergangenen Jahres ließen sich zahlreiche Buchholzer von Fotograf Frank Kettwig ablichten. Darunter auch einige Wiederholungstäter, denn die Aktion fand bereits zum fünften Mal in der Buchholz Galerie statt. „Insgesamt haben sich fast 2.000 Menschen zur Stadt Buchholz bekannt“, so Initiator Frank Kettwig, der mit der Aktion das „Wir-Gefühl“ der Buchholzer stärken möchte. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm ein Breakdancer, der sich spontan in cooler Tanzpose fotografieren ließ.• Die Fotos sind auch im Internet unter www.wirsindbuchholz.de zu betrachten.