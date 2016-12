Buchholz als Motorrad-Mekka?

os. Buchholz. Diesen Termin sollten sich Motorradfans vormerken: Die Abschlussveranstaltung des traditionellen Hamburger Motorradgottesdienstes soll am 11. Juni 2017 auf dem Parkplatz von Möbel Kraft im Fachmarktzentrum am Nordring stattfinden. Das berichtete Erster Stadtrat Dirk Hirsch im Finanzausschuss. Er erwarte in Kürze den Antrag durch den Veranstalter Mogo.