Buchholz: Autohaus Rohn in Meilsen abgerissen

Bauarbeiten im Gewerbegebiet IV in Buchholz-Meilsen: In den vergangenen Tagen wurde das ehemalige Autohaus Rohn direkt an der B75 abgerissen. Wie berichtet, hatte das Jesteburger Unternehmen Kuhn + Witte Ende 2016 die Autohäuser Köhnke und Rohn in Buchholz übernommen und die Aktivitäten an den Standorten am Allerbeeksring in Jesteburg sowie an der Lüneburger Straße in Buchholz gebündelt. Das Rohn-Grundstück in Meilsen wurde an die benachbarte Ostfriesische Teegesellschaft (OTG) verkauft. Neubaupläne gebe es dort derzeit nicht, erklärte eine OTG-Sprecherin.