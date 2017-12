Buchholz: "Chancen schaffen" übergibt Möbel an Grundschule Steinbeck

Große Freude bei den Schülern der Grundschule Steinbeck: Jüngst erhielten sie zehn neue Holzbänke und -tische, die von Mitgliedern der Jugendwerkstatt „Chancen schaffen“ gebaut wurden. „Wir werden die Tische und Bänke in der Mitte unserer Klassen als Sitzkreis aufbauen“, kündigte Schulleiterin Marlies Prütz an. Die Möbelstücke seien flexibel einsetzbar und so leicht, dass sie von den Schülern selbst getragen werden können. Die Möbel wurden von Fin Fleck, Severdjana Krasniqi, Dorian Krenski, Abdi Fatah Hashi und Leon Moldenhauer unter Anleitung von Jens Mahnken klassisch mit Feinsäge und Stecheisen gebaut. Die Arbeiten dauerten abzüglich der Unterrichtsstunden rund eine Woche.