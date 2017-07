Buchholz: Edle Tropfen am Peets Hoff

Zweites Winzerfest bildet den Auftakt für viele attraktive Veranstaltungen von "Buchholz Marketing"

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Verein "Buchholz Marketing" zur zweiten Auflage des Buchholzer Winzerfests ein. Es wird von Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. Juli, auf dem Peets Hoff von der "Lampenfieber-Veranstaltungen GmbH" aus Paderborn veranstaltet. Die Eröffnung ist für Donnerstag um 17 Uhr vorgesehen. Die angebotenen Weine stammen aus deutschen Anbaugebieten und werden direkt von den jeweiligen Winzern präsentiert. Jan Bauer, Vorsitzender von "Buchholz Marketing": "Das Buchholzer Winzerfest ist eine Veranstaltung zum Genießen, Freunde treffen und gemeinsam Zeit erleben."Das Winzerfest bildet den Auftakt von vielen Aktivitäten von "Buchholz Marketing" im zweiten Halbjahr. "Die Empore, weitere Veranstalter und wir sorgen für ein ausgefallenes und abwechslungsreiches Programmangebot in der Innenstadt", erklärt Jan Bauer. Die weiteren Veranstaltungen, die viele Besucher in die Nordheidestadt locken sollen:"Craft Market" auf dem Peets Hoff mit Craft-Bieren, Craft-Burgern, Kunsthandwerk und Livemusik"Hollywood Nights" der Empore Buchholz - die größten Filmhits auf einer großen Freiluftbühne im Emporeteich"Klassik Populär" des Vereins Trintla Cultura mit klassischer Musik, Ballett und Jazzfrühschoppen im Autohaus Stadac im Gewerbegebiet Trelder Berg"2.000 Lichter am Rathauspark", Aktion zum Thema "Alter, Pflege und Demenz", organisiert von Vereinsmitglied Frank KettwigBuchholzer StadtfestPremiere von "Buchholz on Beer" anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags. Namhafte Brauereien und kleine Betriebe präsentieren ihre exklusiven BiereVerkaufsoffener Sonntag in der Buchholzer Innenstadt und im Gewerbegebiet am Trelder Berg.Den Abschluss der Aktivitäten bildet wie gehabt der bewährte Weihnachtsmarkt: Vom 20. November bis zum 23. Dezember wird auf dem Peets Hoff ein gemütliches Hüttendorf aufgestellt.