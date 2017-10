Buchholz: Haspa-Filiale statt Wohnhaus

Ein altes Stück Buchholz mitten in der Innenstadt wird in Kürze verschwinden: Das Wohnhaus der Familie Behr an der Ecke Poststraße/Peets Hoff soll in diesen Tagen abgerissen werden. Spätestens nachdem in den vergangenen Tagen die Hecke beseitigt worden war, hatten sich viele Passanten gefragt, was mit dem markanten Backsteinbau geschehen soll. Anstelle des Wohnhauses will die Hamburger Sparkasse ab dem kommenden Jahr ihre neue Filiale errichten. Die Baugenehmigung dafür liegt bereits vor.