Buchholz: Kindergarten Kunterbunt spendet für Kinderhospiz

Bei den Spendenaktionen des Buchholzer Kindergartens Kunterbunt zugunsten des Kinderhospizes Sternenbrücke in Hamburg kam die stolze Summe von 2.727,40 Euro zusammen. Jüngst übergaben Ireen Alex, ihr Sohn Jasper und Gisela Johst die Spende an Christiane Schüddekopf vom Hospiz Sternenbrücke. Das Geld stammt aus dem Erlös vom Weihnachtsbasar im Kindergarten, einem Benefizkonzert in der St.-Johannis-Kirche, vom Meisterbetrieb Ziya Celik/Marc Vauth sowie von privaten Spendern. Wie berichtet, engagiert sich Initiatorin Gisela Johst bereits seit mehr als zehn Jahren unermüdlich für die Sternenbrücke. In dieser Zeit sind bereits mehrere Zehntausend Euro an Spenden zusammengekommen.