Buchholz: Neuer Verteilerkasten in Betrieb

Der Bau der neuen Verteilerstation am „Weg zum Badeteich“ in Holm-Seppensen stößt vereinzelt auf Kritik. Über den Neubau sei nicht rechtzeitig informiert worden, der Standort sei falsch gewählt. „Die Verteilerstation steht auf öffentlichem Grund, der Bau ist mit der Stadt abgestimmt worden“, erklärt Jan Bauer, Vertriebsleiter der Buchholzer Stadtwerke, auf WOCHENBLATT-Nachfrage. Alle Anlieger des „Weg zum Badeteich“ seien vier Wochen vor dem Baustart per Brief informiert worden. Der Neubau sei notwendig gewesen, da der alte Verteilerkasten nicht mehr leistungsfähig genug gewesen sei. Über den Kasten werden die Hausanschlüsse in der Umgebung mit Strom versorgt.