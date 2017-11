Buchholz: Pflanzkübel am Peets Hoff

Grünmaßnahme in der Buchholzer Innenstadt: Am Donnerstag sind auf dem Peets Hoff in der Buchholzer Innenstadt zwölf hölzerne Pflanzenkübel u.a. mit Zieräpfeln und Kiefern aufgestellt worden. Eigentlich sollte diese Grünaktion bereits im vergangenen Jahr stattfinden, doch sie verzögerte sich wegen langfristiger Erkrankung der zuständigen Mitarbeiter im Buchholzer Rathaus. Jetzt stellte Michael Röhrs vom Baubetriebshof die Kübel rund um das Wasserspiel am Peets Hoff auf. Die Stadt investierte rund 8.500 Euro in die Maßnahme, die Kübel wurden von der Baumschule von Ehren gestiftet. Die Pflanzen wurden mit Bedacht ausgewählt: Sie widerstehen besonders gut Trockenheit und Hitze.