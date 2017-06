Buchholz: Plätze frei im Sommerferienprogramm

Jugendliche, die in den am heutigen Mittwoch beginnenden etwas unternehmen wollen, finden im Sommerferienprogramm des Buchholzer Jugendzentrums das richtige Angebot. Für einige Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze, vor allem in der Woche von Montag bis Freitag, 10. bis 14. Juli. So sind noch Anmeldungen möglich für den Ausflug zum Outdorr-Spielplatz Schneverdingen, bei der Radtour rund um Buchhholz, beim Ausflug zum Baden in Otterndorf oder beim APP-Camp, bei dem die Grundlagen der Programmierung der APP-Entwicklung vermittelt werden.Anmeldungen sind im Jugendzentrum (Rathausplatz 2) möglich. Interessenten können das Programm mit allen Terminen auch unter www.buchholz.de herunterladen, ausfüllen und abschicken.