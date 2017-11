Buchholz: Seniorenführer wird neu aufgelegt

os. Buchholz. Gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten Elisabeth Schmidt will die Stadt Buchholz den Leitfaden für Senioren neu auflegen. Dafür werden Seniorinnen und Senioren gesucht, die gemeinsam mit den Organisatoren der Frage nachgehen, welche Inhalte die Neuauflage bieten soll. Am Mittwoch, 29. November, soll ab 10 Uhr im Torbogenzimmer des Rathauses (Rathausplatz 1) beratschlagt werden. Interessenten werden gebeten, sich bis Montag, 27. November, bei Elisabeth Schmidt unter Tel. 04187-321555 oder per E-Mail unter seniorenbeauftragte@buchholz.de zu melden.