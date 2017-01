Buchholz: Wird die 6e „Die beste Klasse Deutschlands“?

os. Buchholz. Die Vorfreude bei den Schülern der Klasse 6e des Buchholzer Gymnasiums am Kattenberge steigt: Sie nehmen als eine von bundesweit 32 Schulklassen in der Jubiläumsstaffel der beliebten TV-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ mit Moderator Malte Arkona teil. Die Aufzeichnung findet im Auftrag der Sender ARD und KIKA im März durch die Bavaria Entertainment in Köln statt. Gesendet wird ab 8. Mai.

In zwei Wettbewerbsrunden stellen sich die Sechstklässler spannenden Quizfragen aus den Bereichen Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde sowie Essen & Trinken. Dabei kommt es besonders auf Teamgeist an: Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte erspielt die Klasse und die Siegchancen steigen. Neben Allgemeinwissen geht es um schnelle Kombinationsgabe und taktisches Geschick.