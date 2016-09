Dann halt beim nächsten Mal 335 PS!

MOMENT MAL

Jetzt weiß ich, welche Information ich so dringend vermisst habe: In Hamburg fahren die leistungsstärksten Sportwagen! Das ergab die Analyse eines Online-Portals. Demnach haben die Autos in der Hansestadt im Schnitt 210 PS. Grund: In Hamburg ist der Porsche 911 besonders beliebt, das treibt den PS-Schnitt nach oben und sichert der Hansestadt Platz eins vor Sachsen (dort haben die Sportwagen im Schnitt 209 PS) und Hessen (206 PS). Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß nicht, was mir die Statistik sagen soll, muss mich an dieser Stelle aber bei den Niedersachsen entschuldigen: Ich ziehe deren Statistik mit meiner 86-PS-Familienkutsche deutlich nach unten. Schlimmer noch: Ich nutze das Auto auch noch selten, weil meine Familie und ich viel lieber mit dem Fahrrad unterwegs sind. Tut mir Leid! Verzeihen Sie mir, wenn mein nächstes Auto 335 PS hat? Dann wäre ich im Schnitt bei 210,5 PS und hätte die Hamburg-Luschen überholt. Ich finde ja, dass man Ergebnisse von Erhebungen auch mal für sich behalten kann, wenn sie so offensichtlich sinnbefreit sind. Oliver Sander