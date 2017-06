DRK Buchholz hat sich neu aufgestellt

Ortsverein hatte ein bewegtes Jahr / Christian Horend ist neuer Schatzmeister

Auf ein bewegtes Jahr schaute der DRK-Ortsverein Buchholz jüngst auf seiner ersten Jahreshauptversammlung unter der Leitung der im vergangenen Jahr gewählten Vorsitzenden Andrea Henke zurück. Henke erinnerte daran, dass der Verein vieles restrukturiert und wiederbelebt habe.Einstimmig zum neuen Schatzmeister gewählt wurde Christian Horend, CDU-Ratsherr und Ortsbürgermeister von Dibbersen.Andrea Henke zog ein positives Zwischenfazit des neuen Fundus-Kaufhauses des DRK an der Neuen Straße: Die Einrichtung werde von den Buchholzer Bürgern sehr gut angenommen. Auch die DRK-Blutspende in der Grundschule Trelde läuft mit durchschnittlich 100 Spendern zur vollen Zufriedenheit des DRK-Ortsvereins.Die Seniorengymnastik konnte jetzt wieder belebt werden, nachdem sie zwischendurch wegen des Todes der alten Übungsleiterin zunächst eingestellt werden musste. Manuela Freuer bietet die Gymnastikstunden montags von 10 bis 11 Uhr an. Das DRK lädt Interessierte zu einem Schnuppertraining am Montag, 12. Juni, ab 10 Uhr in der Buchholzer Schützenhalle (Richard-Schmidt-Str.) ein. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.Für das laufende Jahr steht u.a. eine Ausfahrt am 22. Juni zu einer Grachtenfahrt in Friedrichstadt und in das Storchendorf Bergenhusen auf dem Programm. Eine weitere Ausfahrt ist für den Herbst vorgesehen. Geplant ist zudem ein regelmäßiges Seniorenfrühstück, für das Räumlichkeiten gesucht werden.• Das DRK sucht eine weitere Gymnastiklehrerin, die Spaß an der Bewegung und an der Arbeit mit Senioren hat. Das DRK übernimmt die kostenlose Ausbildung. Interessenten melden sich bei Andrea Henke unter Tel. 0176-43590572. Dort können sich auch Menschen melden, die sich im DRK Buchholz engagieren möchten.