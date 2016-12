Der erste Teil der Kanalbauarbeiten am Drosselweg/Borkweg in Buchholz-Suerhop ist in Kürze abgeschlossen. Ab kommenden Samstag, 17. Dezember, ist der Drosselweg ab der Einmündung des Sperberwegs über die Heidebahnstrecke in Richtung Wohngebiete in Suerhop wieder uneingeschränkt befahrbar. Die erneute Sperrung für die Fortsetzung der Kanalbauarbeiten soll zum 9. Januar 2017 erfolgen. Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen des Termins kommen.