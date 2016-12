Ekel-Alarm auf der Bahnhofstoilette

"Meine Frau hat nach Betreten einen Brechreiz bekommen und ist rückwärts wieder raus!" Das berichtet WOCHENBLATT-Leser Jens-Peter Körner aus Seevetal, nachdem seine Frau die öffentliche Toilette am Buchholzer Bahnhof benutzen wollte. Ekel-Alarm an der Bahnhofstraße! Unbekannte hatten die Toilette verstopft und dann ihre Notdurft verrichtet."Leider kommt es immer wieder zu Vandalismus in der Bahnhofstoilette", erklärt Buchholz' Stadtsprecher Heinrich Helms auf WOCHENBLATT-Nachfrage. Man habe eine Fremdfirma beauftragt, das Toilettenhäuschen zwei Mal pro Tag zu reinigen. "Eigentlich müssten wir nach jedem Toilettengang die Sauberkeit prüfen", sagt Helms. Grund: Mehrfach verstopften Unbekannte in der Vergangenheit die Toilette z.B. mit Joghurtbechern. Helms bleibt nur ein Appell: "Bitte hinterlassen Sie die Toilette sauber!"