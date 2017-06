Es funkte auf dem Jahrmarkt

Irmgard und Willi Meisohle feiern am 8. Juni Diamantene Hochzeit

Als sie sich im Juni 1953 beim Ausflug einer Jugendgruppe zur Sonnenwendfeier an der Ostsee kennen lernten, waren sie zarte 16 bzw. 15 Jahre alt. Später hatten sie auf einem Jahrmarkt ihr erstes Rendezvous, seitdem hält die Liebe von Irmgard (80) und Willi Meisohle (79): Am Donnerstag, 8. Juni, feiert das Paar in Buchholz seine Diamantene Hochzeit.Bereits drei Monate nach der Hochzeit im Jahr 1957 kam Tochter Angelika zur Welt, es folgten noch Tochter Sabine (Jahrgang 1961) und Sohn Michael (Jahrgang 1968). Obwohl sie schon früh Elternpflichten übernehmen mussten, kümmerten sich die Meisohles parallel erfolgreich um die eigene Berufsausbildung. Irmgard Meisohle arbeitete für den Otto-Versand, ehe sie sich ganz um die Kinder kümmerte. Willi Meisohle arbeitete mehr als 35 Jahre als Betonbauer, Polier und Bauleiter für die Brücken- und Tunnelbaufirma Rudolf Seeland. Sein größtes Projekt war der Bau des Emstunnels zwischen 1984 und 1989.Bis 1973 lebte das Paar mit den Kindern in Hamburg-Tonndorf, zog dann in ein Haus in Buchholz-Dangersen um, das die Familie innerhalb von knapp zwei Jahren selbst baute. Mittlerweile leben Irmgard und Willi Meisohle in einer Wohnung im Buchholzer Stadtzentrum. Sie genießen Spaziergänge über den Buchholzer Wochenmarkt und unternehmen gerne Kurzreisen. Willi Meisohle hat zudem in den vergangenen Jahren mit seinem Sohn wiederholt das Deutsche Sportabzeichen absolviert.Besonders wichtig ist dem Jubiläumspaar der familiäre Zusammenhalt. Ein Familienmitglied steht für das andere ein und hilft, wo Hilfe notwendig ist. Zum guten Brauch gehört auch ein jährliches Garnelenessen der gesamten Familie, das vor über 20 Jahren etabliert wurde.Die Diamantane Hochzeit wird mit der gesamten Familie gefeiert. Dazu gehören neben den drei Kindern auch sieben Enkel und zwei Ur-Enkel.