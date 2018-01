Fotoaktion "Wir sind Buchholz": Plakat enthüllt

Über 2.500 Menschen haben sich schon zu Buchholz bekannt: Im Rahmen der Aktion „Wir sind Buchholz“ lichtete Fotograf Frank Kettwig schon zum sechsten Mal Buchholz-Fans in der Buchholz Galerie ab. Allein 400 Personen haben im vergangenen November mitgemacht und sind jetzt auf dem Plakat „Wir sind Buchholz“ verewigt, das jüngst in der Buchholz Galerie enthüllt wurde und jetzt für ein Jahr im zweiten Obergeschoss - unmittelbar vor dem Übergang zu den Parkdecks - zu sehen ist. Mit dabei ist unter anderem der Buchholzer Kontaktbeamte Markus Kaulbarsch, der die Gelegenheit nutzte, sich im vergangenen Jahr kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand für Buchholz noch einmal in Uniform verewigen zu lassen.„Schön ist es, auch 'Wiederholungstäter' auf dem Plakat zu sehen“, sagt Initiator Frank Kettwig, der mit der Aktion das „Wir-Gefühl“ der Buchholzer stärken möchte.• Die Fotos sind auch im Internet unter www.wirsindbuchholz.de zu betrachten.