as. Rosengarten. Eine weiße Winterlandschaft unter blauem Himmel - mit diesem Bild hat Rebecca Bode den Fotowettbewerb des Regionalpark Rosengarten gewonnen. Das Bild ist in Vahrendorf entstanden.Der Regionalpark hatte dazu aufgerufen, die schönsten Fotomotive aus dem Regionalpark einzusenden. Mit einer Luftaufnahme des Regionalparks belegte Alex Kaßner den zweiten Platz. Platz drei ging an Axel Gehrmann.Auch wenn der Wettbewerb vorbei ist, besteht weiterhin die Chance, dass Impressionen des Regionalparks auf der Homepage veröffentlicht werden.• Weitere Infos auf www.regionalpark-rosengarten.de