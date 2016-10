Angela Sczepan setzte sich jüngst beim Schlussschießen des Schützenvereins Kleckens durch und sicherte sich den Titel als Vizekönigin. In einem spannenden Finale holte sie mit gezielten Schüssen den Rumpf des Vogels von der Stange. Die Treffsicherheit liegt in der Familie: Angela Sczepans Mutter Birgit Grützmacher ist die amtierende Damenkönigin in Klecken. Zu ihrer Adjutantin wählte Angela Sczepan sich Annika Mehrmann aus.• Weitere Ergebnisse des Schlussschießens in Klecken: Peter Küchenbecker wurde Bildscheibensieger und Rolf Riedel sicherte sich den Orden des Goldenen Adlers.