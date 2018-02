Gasteltern gesucht für Tschernobyl-Kinder

(os). Bereits seit 1991 lädt die Landeskirche Hannover Kinder aus Weißrussland ein. Jedes Jahr dürfen 24 Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren vier Wochen lang in Deutschland eine unbeschwerte Zeit genießen, saubere Luft atmen und unbelastete Lebensmittel essen. Hintergrund: Kein Land litt so unter den Folgen des Reaktorunfalls in Tschernobyl (Ukraine) wie Weißrussland. Im Kirchenkreis Hittfeld betreut Pastor Jürgen Stahlhut von der Buchholzer St.-Johannis-Kirchengemeinde die Aktion für Tschernobyl-Kinder. Er sucht noch drei Gastelternpaare, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 30. Mai, und Mittwoch, 27. Juni, ein Gastkind aufnehmen können. Interessenten melden sich per E-Mail unter juergen.stahlhut@evlka.de. Auch Sponsoren sind willkommen, die Aktionen unterstützen möchten. U.a. verbringen die Gäste aus Weißrussland eine Woche in Büsum.