Gedenkfeiern zum Volkstrauertag im Landkreis Harburg

: 14.30 Uhr am Ehrenmal.: 10.30 Uhr, Gemeinschaftshaus Büntestraße.: 14.15 Uhr am Ehrenmal.11.30 Uhr, Kriegsgräberstätte am alten Friedhof mit dem St. Paulus-Posaunenchor.: 14 Uhr, Friedhof.: 14 Uhr am Kriegerdenkmal.: 11.15 Uhr am Ehrenmal; 11.45 Uhr an der Friedhof-Gedenkstätte.: 11 Uhr am Denkmal an der Schule.: 11 Uhr am Ehrenmal mit Vikarin Vinh-An Vu und der Liedertafel Estetal.: 9.30 Uhr am Ehrenmal; 10 Uhr gemeinsamer Gedenkgottesdienst in der St. Martinskirche.: 11.30 Uhr am Kriegerdenkmal.: 15 Uhr am Ehrenmal.: 10 Uhr am Ehrenmal mit dem Schützenverein.: 14 Uhr am Kriegerdenkmal.: 9.30 Uhr am Ehrenmal.• Moisburg: 10 Uhr in der Kirche; 11.15 Uhr am Ehrenmal.: 11.30 Uhr am Ehrenmal.: 15 Uhr am Ehrenmal.: 11 Uhr am Ehrenmal (Am Lindenberg) mit dem Blasorchester des MTV Salzhausen.: 11 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof.: 15 Uhr am Ehrenmal.: 10 Uhr am Kriegerdenkmal.: 12 Uhr am Ehrenmal.: 9.20 Uhr am Friedhof; 11.15 Uhr am Menkenplatz.: 10.30 Uhr am Ehrenmal.: 11 Uhr am Kriegerdenkmal; 11.15 Uhr am Friedhof.: 14 Uhr am Ehrenmal.: 15 Uhr.