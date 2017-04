Geschäftsführerwechsel in der Zukunftswerkstatt: Prof. Dr. Wolfgang Bauhofer, seit Sommer 2015 als wissenschaftlicher Leiter in der Zukunftswerkstatt tätig, übernimmt die Geschäftsleitung von Imke Winzer, die in Elternzeit geht.Auch bei Stiftungsrat und Vorstand gibt es nach Ablauf der ersten Amtsperiode Veränderungen. Insgesamt setzen sich 18 Personen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung im Stiftungsrat für den Betrieb der Zukunftswerkstatt ein. Andreas Tietz, Geschäftsführer von „terra Real Estate“, wurde als Stiftungsratsvorsitzender für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Volker Linde, IHK Lüneburg-Wolfsburg, wechselt vom Stiftungsrat in den Vorstand der Stiftung. Ebenfalls neu im Vorstand ist der erste Kreisrat Kai Uffelmann. Unterstützt werden sie von Armin May, Schulleiter des Gymnasiums am Kattenberge. „Unser Ziel ist es, das bewährte Programm durch ‚freie Forscher‘ mit eigenen Projekten zu ergänzen und so mehr Kinder und Jugendliche für MINT-Themen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu begeistern“, sagt Volker Linde.Im Förderverein scheidet Beisitzerin Mirja Köhnke aus persönlichen Gründen aus, ihre Nachfolge tritt Jan-Ole Stenzel an. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Jan Bauer, Beisitzerin Martina Oertzen sowie die Kassenprüfer Frank Krause und Michael Edelberg.