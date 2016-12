Gewinnzahlen Rosengarten-Adventskalender bis Mittwoch, 14. Dezember

as. Nenndorf. Der Förderverein des Lions Clubs Hamburg-Rosengarten gibt die aktuellen Gewinnzahlen der Adventskalender bekannt. Dies sind die Gewinnzahlen bis Mittwoch, 14. Dezember:

11. Dezember: Mit der ganzen Familie in den Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf geht es für die Besitzer der Kalender mit den Nummern 3609, 4498, 5152 und 7010. 12 Überraschungsgewinne im Wert von je 10 Euro entfallen auf die Endziffern -343 und -866.

12. Dezember: Vier Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro von der Bäckerei Danker entfallen auf die Kalender mit den Nummern 5643, 6108, 8335 und 9157. Ein Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro entfällt auf die 5764.

13. Dezember: Zehn Einkaufsgutscheine im Wert von je 20 Euro vom Freilichtmuseum am Kiekeberg entfallen auf die Kalender mit den Endziffern -416 sowie die Kalendernummern 4120, 7262, 8813, 9288. Einen Gutschein für den REWE-Markt Schiersch aus Tostedt im Wert von je 20 Euro erhalten die Besitzer der Kalender mit den Nummern 4125, 4688, 6826 und 9261.

14. Dezember: Für die Kalender mit den Endziffern -262 sowie für die Kalender mit den Nummern 3652, 4479, 7037 und 8422 gibt es jeweils einen Coaching-Gutschein im Wert von je 100 Euro von K.L.I.C.K-Training Matthias Lämmer. Auf die Kalendernummer 8899 entfällt ein Einkaufsgutschein von Wein Baastrup im Wert von 25 Euro.

Die Angaben sind ohne Gewähr.