Golfen für den guten Zweck: Amigos spenden an Verein "Bildungsritter"

Bereits zum vierten Mal haben die Amigos, eine Herrenrunde im Golfclub Buchholz, ein Benefizturnier durchgeführt. Mit stolzem Ergebnis: Jetzt übergaben die Mannschaftsführer Hans Schlütter und Peter Hawlik den Spendenscheck in Höhe von 3.500 Euro an Stefanie Löschmann und Joachim Rellmann vom Verein "Bildungsritter". Dieser unterstützt Oberstufenschüler und Azubis, denen aus finanziellen Gründen der Abbruch ihrer Ausbildung droht. An dem Benefizturnier nahmen 54 Golfer teil. Dank eines erhöhten Startgeldes, vieler freiwilliger Spenden sowie einem Zuschuss aus der Amigo-Mannschaftskasse kam die hohe Summe zusammen. Die Amigos folgten erneut der Damenrunde Buchfinken, die bereits seit acht Jahren ein Benefizturnier zugunsten des Hospiz Nordheide veranstalten.