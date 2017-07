"Hermann der Fliesenexperte" regiert in Trelde

Große Freude beim Schützenverein Trelde: Die königlose Zeit ist seit vergangenen Sonntag um 19.10 Uhr zu Ende! Jens Horstmann holte mit dem 544. Schuss den Vogel von der Stange und wurde von seinem Verein wegen seines Spitznamens als „Hermann, der Fliesenexperte" proklamiert.Konkurrenz hatte der neue König beim Schießen auf dem Vogel dabei nur am Anfang. „Als es ans Eingemachte ging, habe ich alleine geschossen. Das macht aber nichts, denn ich wollte unbedingt die Königswürde erringen", so die neue Majestät der Schützen aus Trelde.SchützensplitterJens Horstmann ist mit Svenja verheiratet. Von Beruf ist der König Baufacharbeiter. Sein Herz schlägt schon lange für das Schützenwesen. Seine ersten Gehversuche als Schütze machte Jens Horstmann noch beim Nachbarverein Sprötze-Kakenstorf. Im Jahr 1992 trat er dann dem Schützenverein Trelde bei. Dort war er bereits Vizekönig. Der neue König ist im Vereinsleben fest verwurzelt: Jens Horstmann ist Mitglied der Schießkommission und engagiert sich außerdem als Leiter der Pokalmannschaft das ist die Sportschützenabteilung des Vereins. Durch das Königsjahr begleiten die neue Majestät neben seiner Frau Svenja die Adjutantenpaare Detlef und Monika Wentzien, Holger und Bärbel Matthies sowie Jürgen und Renate Westphal. Als ZBV hat sich der neue König Jutta Meyer ausgesucht. Außerhalb es Schützenvereins ist Jens Horstmann begeisterter Kegler und Skatspieler. Außerdem gehört der dem „SEK" an, einem Verein, der immer dort im Dorf einspringt, wo bei Feiern oder Festen noch Hilfe gebraucht wird.Für sein Königsjahr wünscht sich Jens Horstmann ganz einfach „viel Spaß".• Weitere Majestäten:Damenbeste: Brunhild Kühlke, Jugendkönigin: Laura Schmidt, Kinderkönigspaar: Marie Pergande und Nikolas Herzberg.Ergebnisse Vogelschießen: Zepter: Gerd Feindt, Reichsapfel: Stephan Herzberg, li. und re. Kralle: Thomas Prigge, Schwanz: Jürgen Brandes, Kopf: Clemens Schaar, li u. re. Flügel: Jens Horstmann, Rumpf: Jens Horstmann.