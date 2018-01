"Holmer Jungs": Frank Krause bleibt Präsident

HSV-Fanclub wählte neue Vorstandsmitglieder

Frank Krause bleibt Präsident des HSV-Fanclubs "Holmer Jungs" in Buchholz-Holm. Auf der Mitgliederversammlung in Lim‘s Sportsbar wurde der Regionaldirektor der Volksbank Lüneburger Heide ebenso in seinem Amt bestätigt wie Vizepräsident Nick Zunker, Zweiter Vizepräsident Janek Uschakow und Schriftführer Eberhard Diestelmeier. Neu im Vorstand sind Marcel Larsen als Schatzmeister und Benny Peters als Festausschussvorsitzender. Sie ersetzen Wolfram Wetzel und Christian Graf, die für eine weitere Amtperiode nicht mehr zur Verfügung standen.Der offizielle Fanclub des Fußball-Bundesligisten begeht in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Die aktuell 84 Mitglieder freuen sich bereits auf die geplanten Feierlichkeiten. Bis dahin gilt es aber zunächst, den HSV im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu unterstützen. Ein Vorhaben, das nach dem Rückrundenfehlstart gegen Augsburg (0:1) nicht einfacher wird.Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gab es den traditionellen Neujahrsempfang mit einem gemeinsamen Essen und einem Spieleabend. Präsident Frank Krause: "Das war ein insgesamt gelungener Start des Fanclubs in das neue Jahr."