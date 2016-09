Jens Ebeling ist neuer Vizekönig in Eckel

as. Eckel. Eckel hat einen neuen Vizekönig: In einem spannenden Wettkampf sicherte sich Jens Ebeling den Titel als neuer Vizekönig. Neue Damenkönigin ist Heidi Cohrs.

Beim Vogelschießen der Herren bekamen Tim-Oliver Richter Kopf/Hals, Michael Döhring Zepter und Reichsapfel, Ole Schuch den Schwanz, Nils Ladwig den linken Flügel sowie Jens Ebeling den rechten Flügel und den Rumpf. Bei den Damen erhielten Marion Feldt Kopf und Hals, Anja Moßmann das Zepter, Silke Hillmer den Reichsapfel, Anke Achten den Schwanz, Ann-Isabell Moßmann den linken Flügel, Silke Hillmer den rechten Flügel und Heidi Cohrs den Rumpf. Die Bildscheibe gewann in diesem Jahr Anke Achten.

Der Bundesorden ging mit einem Teiler von 24,6 an Ole Schuch und der Goldene Adler mit einem Teiler von 31,2 an Sven Jag. Den Volksbankorden gewann ebenfalls Sven Jag. Das Armbrustschießen der Kinder entschied Thore Meyer für sich, dicht gefolgt von seinem Bruder Thies Meyer. Beim Armbrustschießen der Erwachsenen gewann Oliver Glaser.