Das Dutzend ist voll: Bereits zum zwölften Mal organisierte Gisela Johst für den Buchholzer Kindergarten Kunterbunt eine Benefizaktion zugunsten des Kinderhospizes Sternenbrücke in Hamburg. Erneut mit großem Erfolg: Jüngst übergab Johst gemeinsam mit den Helfern Britta Schwitalla, Claudia, Mark sowie Melina Lasys einen Scheck in Höhe von 5.736,09 Euro an Christiane Schöddekopf vom Kinderhospiz.Das Geld stammt aus der großen Tombola in der Buchholzer Innenstadt im Dezember sowie einem Benefizkonzert in der St. Johannis-Kirche. Zudem kamen zwei große Spenden von zusammen 2.700 Euro von den Firmen Keilier GmbH sowie Celec & Vauth aus Buchholz und Holm-Seppensen.„Ich bin stolz und glücklich, dass ich bereits seit zwölf Jahren Hand in Hand mit dem Kinderhospiz verbunden bin“, sagte Gisela Johst. Bei allen Aktionen hat sie zusammen annähernd 60.000 Euro eingesammelt.