Kultursommer 2017: Jetzt anmelden

"Glücksmomente" lautet das Thema des diesjährigen Kultursommers, der bereits zum siebten Mal im Landkreis Harburg stattfindet. Kulturveranstaltungen, die zwischen dem 1. April und dem 30. September im Landkreis Harburg stattfinden und zum Thema "Glücksmomente" passen, können noch bis zum 15. Januar 2017 angemeldet werden.Die Veranstaltungen des Kultursommers werden in einem gedruckten Programmheft veröffentlicht, das ab Mitte März an zahlreichen Stellen im Landkreis ausliegt und auf der Internetseite des Projektes Kulturlandkreis Harburg veröffentlicht wird. Die Publikation ist für die Veranstalter kostenlos. Parallel zum Programmheft erscheint ein Newsletter, der monatlich an die Veranstaltungen des kommenden Kultursommermonats erinnert.Unter www.kulturlandkreis-harburg.de können Kulturschaffende ihre Veranstaltungen über ein Formular anmelden, gern mit einigen Bildern zur Illustration.• Mehr Infos und Anmeldung bei Annika Flüchter unter Tel. 040-79017671 oder per E-Mail an fluechter@kiekeberg-museum.de.