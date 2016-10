Lebensraum für Bienen schaffen

Die Gemeinde Rosengarten will bienenfreundlicher werden, dafür haben sich jüngst die Mitglieder des Umweltausschusses ausgesprochen. Vorangegangen war ein Antrag der Bunten Mehrheit, auf den Ausgleichsflächen der Gemeinde einen Lebensraum für Wildbienen einzurichten.Wildbienen spielen für das Ökosystem eine wichtige Rolle. Ohne die Bestäubung der Insekten könnten viele Wild- und Kulturpflanzen nicht existieren. Geeignete Lebensräume zu finden, wird für Wildbienen in einer von industrieller Landwirtschaft geprägten Agrarlandschaft jedoch immer schwieriger. Fast die Hälfte der 360 in Niedersachsen vorkommenden Wildbienenarten ist bereits in ihrem Bestand gefährdet.Laut Erstem Gemeinderat Carsten Peters kommen verschiedene gemeindeeigene Streuobstwiesen in Frage. Die Gemeinde prüft nun die Verfügbarkeit der Flächen und Möglichkeiten, dort Wildbienen und Hummeln anzusiedeln.