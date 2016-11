Lions Club spendet 17.000 Euro an Kinderkompetenzzentrum

Tolle Spende für das Kinderkompetenzzentrum am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf: Beim Wohltätigkeitsball des Lions Clubs Buchholz übergaben die Organisatoren einen Scheck in Höhe von 17.000 Euro. Rund 240 Gäste kamen am vergangenen Samstag ins Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Kinderkompetenzzentrums ist die Untersuchung von Kindern bei Verdacht auf körperliche und seelische Vernachlässigung. Auch mögliche Missbrauchsfälle werden am UKE untersucht. Das Kinderkompetenzzentrum ist die einzige Anlaufstelle in der Metropolregion Hamburg, die rund um die Uhr zu erreichen ist und somit ununterbrochen professionelle, diagnostische, kinderärztlich-rechtsmedizinische Hilfe anbietet.