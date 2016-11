Menschen helfen: Schülerinnen des Gymnasiums Hittfeld packen Geschenke für Bedürftige

Gewissenhaft befüllen Paula, Liv, Aimée-Florentine und Michelle die Stofftaschen. Lebensmittel wie Tee, Christstollen, Wurst und Knäckebrot finden ihren Weg in die Tüte, aber auch festlich eingepackte Geschenke. Die Fünftklässlerinnen sind Teil der AG „Soziales Engagement“ des Gymnasiums Hittfeld.Heute packen sie Präsente für Bedürftige. In der Gemeinde Hittfeld gibt es 16 Bedürftige, darunter auch ein Kind. Diese sollen beschert werden. „Wir haben Spielzeug besorgt, damit das Kind auch etwas Schönes zu Weihnachten bekommt“, sagt Paula. In der kommenden Woche werden die Geschenke an das Hittfelder Rathaus übergeben, wo die Bedürftigen dann ihre Präsente abholen können. „Es ist schön, wenn man Leuten helfen kann, die Hilfe brauchen“, sagt Michelle.